Когато растежът се превръща в обществена стойност

Цифрите показват растеж, резултати, динамика. Е, има компании, за които успехът не свършва в годишния отчет. Credissimo е една от тях – небанкова финансова институция, създадена през 2006 година, която вече 19 години е синоним на прозрачност, коректност и доверие. През това време Credissimo се открои като лидер на пазара за онлайн кредити в България, често опетняван от некоректни практики, и се утвърди като разпознаваема марка, чието име се свързва с устойчивост и надеждност.

Финансов партньор с човешко лице

За клиентите си Credissimo е сигурен финансов партньор – стабилен като банка, но по-бърз, изцяло дигитален и винаги достъпен. Факт, потвърден от над 90% доволни клиенти, които се връщат отново, получавайки преференциални условия и по-голяма отстъпка с всеки следващ кредит благодарение на лоялната програма на компанията.

63% от клиентите са хора с висше образование – планиращи, осъзнати и дисциплинирани във финансовите си решения. Компанията предлага краткосрочно онлайн финансиране за конкретни нужди, без неочаквани разходи – клиентите връщат парите навреме и плащат лихва само за периода, в който реално ги ползват.

Иновации в услуга на клиента

Credissimo инвестира и в иновации, които правят финансовите услуги по-лесни и бързи. Новото мобилно приложение Credissimo app осигурява бърз, сигурен и напълно дигитален достъп до финансиране – от кандидатстването до подписването на договора.

Потребителите могат да следят задълженията си, плащанията и погасителния план, да получават известия и персонализирани предложения според нуждите си. Приложението вече е достъпно безплатно в App Store и Google Play.

Социална отговорност като част от ДНК-то на компанията

Credissimo вярва, че бизнесът има смисъл само когато създава стойност за обществото. Процент от всеки изплатен кредит се насочва към социални каузи – модел, който превръща клиентите на компанията в съавтори на промяната.

През годините Credissimo е изградила пет фитнес зони на открито и четири детски площадки. Вече повече от година осигурява аптечки в труднодостъпните места в планината – локации, където разстоянието до най-близката спасителна служба се измерва в часове. Аптечките са избрани в сътрудничество с планински спасители и поставени там, където телефонът няма обхват. Финансово подкрепени са и доброволчески формирования с пожарогасители и оборудване при борба с горски пожари и наводнения.

Подкрепа за децата и бъдещето

Credissimo е редовен партньор на детски турнири по художествена гимнастика и футбол, където младите таланти получават сцена за изява. Чрез фондация „Емил Шарков“ се подкрепят децата на полицаи, загинали по време на служба, със стипендии за образование и развитие.

С инициативата „Credissimo за по-добър живот“ се отделя част от приходите по всеки изплатен заем за социални и екологични каузи. Програмата обхваща грижа за деца в нужда чрез постоянна подкрепа, празници, спортни занимания и възможности за развитие през цялата година.

Компанията подкрепи фондация „Слънчеви деца 2024“, основана от Криско и съпругата му Цвети, с дарение за изграждането на най-големия детски център за деца със специални потребности на Балканите – проект, който ще промени живота на стотици семейства.

Credissimo подкрепя Детски дом „Надежда“ с дарителски кампании, оборудва модерна боксова зала за децата там и финансово помага домовете „Слънчоглед“, „Марина“ и „Св. Иван Рилски“. Дарени са кувьози за неонатологичните отделения в страната, за да се подобри грижата за новородени и недоносени бебета.

Помощ, която достига навреме

Финансова подкрепа получава Втора детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Учениците от Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино, област Враца, получиха десет чисто нови велосипеда, които насърчават движението и здравословните навици.

През годините компанията последователно подкрепя майки на деца с увреждания, хора със синдром на Даун и инициативи, насочени към борбата с рака на гърдата. С проекта „Топъл обяд навреме“ Credissimo осигури над 5000 безплатни обяда за хора в нужда и пострадалите от пандемията от COVID-19.

Грижа за природата и животните

За бездомните животни Credissimo създаде инициативата „Рециклирай и нахрани“ – автомати в шест български града, където всяка рециклирана бутилка се превръща в порция храна.

Опазването на природата е постоянен ангажимент – компанията участва ежегодно в националната кампания „Да изчистим България заедно“, подкрепя доброволци и акции за почистване на планини, езера и обществени пространства.

Капиталът, който не се вписва в отчетите

Нито едно от тези начинания не фигурира в задължителните отчети за корпоративна социална отговорност. За компанията това е част от начина на работа – да присъства там, където помощта е най-нужна.

Екипът продължава да планира нови спортни зони и детски площадки, образователни програми, партньорства с фондации, инициативи за опазване на природата и подкрепа за младите таланти.

За Credissimo това е следващата стъпка в зрелостта на един бранд, който расте не само по цифри, а и по смисъл. Защото доверието, веднъж спечелено, се превръща в най-ценния капитал — онзи, който не се вписва в отчетите, а се усеща в промяната, която остава след хората, които я създават.