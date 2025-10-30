Със 130 страници мотиви потвърдиха доживот без замяна за двойния убиец Рагевски

С мотиви на 130 страници магистрати от Апелативен съд Бургас потвърдиха присъдата на двойния убиец Станимир Рагевски - до живот без замяна, наложена му от окръжния съд.

Делото бе по жалба на подсъдимия, който настояваше присъдата да бъде отменена и той да бъде признат за невиновен. Магистрати обаче я отхвърлиха като неоснователна.

Рагевски получи най-тежката присъда, след като застреля, наряза и укри телата на брокерката Теодора Бахлова и на 27-годишния Юмер Мехмед. Бившата му партньорка в бизнеса с недвижими имоти е убита на 29 октомври 2020 г., а Юмер - на 4 август 2021 г.

За умишленото убийство на Бахлова Рагевски е осъден на 20 г. За ликвидирането на Юмер обаче му е повдигнато обвинение за предумишлено убийство, след като подсъдимият е извършил друго умишлено убийство /това на Бахлова/, за което не е била постановена присъда в онзи момент, тъй като брокерката дълго време се издирваше. Така за второто убийство Рагевски получава най-тежката присъда „доживотен затвор без замяна".

Бизнесменът се сдоби с още две присъди - за притежание на незаконно оръжие и за наркотици, но те са съответно 8 г. и 3 г. и са акумулирани към най-голямата.

Рагевски е осъден да заплати обезщетения за претърпени неимуществени вреди в размер на по 200 000 лв. на майката и на дъщерята на Теодора Бахлова, както и по 20 000 лв. на майката и сестрата на Юмер.

В постановеното решение на Апелативен съд – Бургас, в рамките на над 130 страници, тричленният въззивен състав е направил обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, свързани с извършените престъпления.

В решението си въззивната инстанция посочва, че не е констатирала допуснати нарушения на процесуалния или материалния закон, които да налагат отмяна или изменение на присъдата.

Според магистратите видът и размерът на наказанията са определени правилно, при стриктно спазване на изискванията на НК, като наложените санкции са съразмерни на степента на обществена опасност на извършените престъпления и личността на дееца, както и напълно изпълняват целите на генералната и специалната превенция.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.