Фалшив сигнал за бомба в съда в Петрич

Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда в Петрич е бил подаден в сряда около 11:06 часа, съобщиха от полицията.

Мъж се обадил по телефона в РУ-Петрич и е съобщил, че в съда има взривно устройство. От незабавно пристигналите на място полицейски служители са предприети всички необходими действия за обезопасяване на района и извеждане на хората от сградата. След извършена проверка на помещенията не са установени взривни устройства или други вещества, предизвикващи взрив, възпламеняване или пожар и работният процес е бил възстановен. Работата по случая продължава.