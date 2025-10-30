ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшив сигнал за бомба в съда в Петрич

Тони Маскръчка

1968
Полиция

Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на съда в Петрич е бил подаден в сряда около 11:06 часа, съобщиха от полицията.

Мъж се обадил по телефона в РУ-Петрич и е съобщил, че в съда има взривно устройство. От незабавно пристигналите на място полицейски служители са предприети всички необходими действия за обезопасяване на района и извеждане на хората от сградата. След извършена проверка на помещенията не са установени взривни устройства или други вещества, предизвикващи взрив, възпламеняване или пожар и работният процес е бил възстановен. Работата по случая продължава.

Полиция

