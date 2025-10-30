Арестуваха петричанин с 6,2 кг канабис, скрит на три места

Пегричанин е арестуван за притежание на наркотично вещество. В сряда криминалисти при ОДМВР-Благоевград са открили около 6 287 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. Около 62 грама от нея са намерени в товарен автомобил „Пежо Боксер", паркиран в района на ул. „Ильо Войвода" в гр. Петрич, около 5 780 грама - в друг товарен автомобил „Пежо Боксер", паркиран в частен имот в местността „Кумли", землище на гр. Петрич, а около 445 грама - в туристическа каравана в същия имот.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 36-годишен мъж от гр. Петрич и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.