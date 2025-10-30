ДБ: Проектобюджетът на НОИ е левичарски, води към 1996 г. и Жан Виденов

"Това е левичарски бюджет, който ни води по пътя от 1996 г. и времето на Жан Виденов. Като видяхме предложенията на БСП, бяхме втрещени. Това не трябва да се случва". Така съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира проектобюджета на Държавното обществено осигуряване, който изтече преди два дни заедно с този на НЗОК.

Очаква се утре двата малки бюджета и държавния за 2026 г. да бъдат официално внесени в парламента.

"Това, което излезе вчера, е скандално - вдигане на осигуровките, на максималния осигурителен доход. Дали това е тестване на почвата, за да се откажат после от някои от по-скандалните неща, предстои да видим. Нашата твърда позиция е, че данъчно-осигурителната тежест не трябва да се вдига и че може тези пари да бъдат намерени, като се съкратят и оптимизират разходи, спрат се корупционни разходи", посочи другият лидер на ДаБг Божидар Божанов.

По-рано днес партията започна да събира подписи за свалянето на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев заради делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Намеренията си ПП-ДБ бяха обявили в началото на месеца, тогава Борисов им обеща подкрепа, но явно до днес не се беше разписал. Сутринта Мирчев му го напомни от трибуната и му занесе папката, а бившият премиер положи подпис веднага. Сега пред медиите Мирчев разказа, че след това папката е преминала в ръцете на зам.-шефката на групата на ГЕРБ Деница Сачева, която я взела, за да я предаде на колегите си за подписи. Мирчев изчисли, че с подписите на ГЕРБ ще имат достатъчно, за да го отстранят.

"В тези секции можете да видите хора, изглеждащи по доста съмнителен начин. Не знам кой е този човек, аз не го познавам. Не знам дали е муха. Г-н Рашков ще излезе и ще обясни. Не се занимавам с купувачи на гласове", посочи Мирчев по темата със снимките на бившия МВР министър Бойко Рашков, които сутринта показа лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той се появи със снимка на Рашков и мъж, който вари лютеница, двамата се здрависват. Мъжът се казвал Мухарем - Мухата, Пеевски обясни, че той бил свързан с двете задържани коли по време на изборите в Пазарджик по съмнения за купуване на гласове, но не даде никакъв контекст. Днес Мирчев разказа, че охраната пред кабинета на Пеевски в парламента се е размножила - от двама на петима охранители от НСО днес.