Банда с мними офиси задигна стотици хиляди левове от мераклии за изгодни луксозни коли (Видео)

Стотици хиляди левове успя да задигне група, ползвала фалшиви офиси и менте обяви от мераклии за по-евтини луксозни коли.
Бандата пускала обявите си в популярен сайт за продажба на автомобили. Тя уж продавала луксозни коли на занижени цени. Хората, които се обаждали, били канени в мними офиси. Там се предлагало да си купят колите. Когато обаче платили цялата сума така и не получавали автомобилите.
Групата е задържана при акция на СДВР. Един от арестуваните - Милен Каменов, във видео в Instagram предлага 10 000 лева на всеки, който рита и бие полицаи.