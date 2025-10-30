ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Банда с мними офиси задигна стотици хиляди левове от мераклии за изгодни луксозни коли (Видео)

Димитър Мартинов

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Стотици хиляди левове успя да задигне група, ползвала фалшиви офиси и менте обяви от мераклии за по-евтини луксозни коли.

Бандата пускала обявите си в популярен сайт за продажба на автомобили. Тя уж продавала луксозни коли на занижени цени. Хората, които се обаждали, били канени в мними офиси. Там се предлагало да си купят колите. Когато обаче платили цялата сума така и не получавали автомобилите.

Групата е задържана при акция на СДВР. Един от арестуваните - Милен Каменов, във видео в Instagram предлага 10 000 лева на всеки, който рита и бие полицаи.

Милен Каменов е един от задържаните.
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк
