Банда с мними офиси задигна стотици хиляди левове от мераклии за изгодни луксозни коли (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици хиляди левове успя да задигне група, ползвала фалшиви офиси и менте обяви от мераклии за по-евтини луксозни коли.

Бандата пускала обявите си в популярен сайт за продажба на автомобили. Тя уж продавала луксозни коли на занижени цени. Хората, които се обаждали, били канени в мними офиси. Там се предлагало да си купят колите. Когато обаче платили цялата сума така и не получавали автомобилите.