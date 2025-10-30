Шестима са задържани при акция на полицията в Перник

Шестима души са задържани при акция на полицията в Перник, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на полицията в града. Операцията вчера от служители на Първо районно управление (РУ) в квартал „Хумни дол".

Проверени са 112 души на различни адреси и превозни средства. Целта е била противодействие на битовата престъпност, контрол по Закона за гражданската регистрация и опазване на обществения ред.

Задържаните по време на акцията са със съпричастност към извършени престъпления. Съставени са 36 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиваващи. Съставен е един акт по Закона за българските лични документи и са връчени 24 наказателни постановления за предишни нарушения.

От полицията в Перник уточниха, че акцията е част от превантивните мерки, които се провеждат в областта за ограничаване на престъпността и подобряване на сигурността. Подобни акции ще се проведат и в други пернишки квартали. Полицейското присъствие в районите ще остане засилено и през следващите дни и месеци, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Съвместна проверка на увеселителни заведения в Перник беше извършена вчера от служители на Община Перник, Националната агенция за приходите (НАП) и Регионалната здравна инспекция, съобщиха от ОД на МВР.