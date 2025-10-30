Главният архитект на София спря строителството на сгради до р. Драгалевска

Спираме строителството на няколко жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска в район „Лозенец". Всички закони, наредби и правила, които е можело да бъдат нарушени при този обект, са нарушени – заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор. Това съобщи във фейсбук главният архитект на София Богдана Панайотова.

Тя уточнява, че нееднократно е заявявала, че "там, където има риск за хората и нарушен закон, строителство няма да има, и ще бъда безкомпромисна към всеки случай. В София няма да се строи върху речни корита, заливни тераси и зелени площи – колкото и скъпи да са терените и колкото и влиятелни да са инвеститорите".

Строежът се намира в имот, граничещ с бул. „Филип Кутев" и ул. „Борис Руменов", и е представлявал гора от дървета, която е била разположена от двете страни на некоригираното корито на р. Драгалевска.

Съвместна проверка с представители на ДНСК и район „Лозенец" установила нарушения. Разрешено и започнало строителство в заливаемата тераса на река без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект. Липсват изследвания за заливната зона и безопасността на строителството; Проектът е одобрен в противоречие с действащия ПУП и издадената виза за проектиране – с показатели за височина и плътност, надвишаващи допустимите по ОУП за зона жм3 (жилищна зона с малкоетажно застрояване). Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на район „Лозенец" без задължителни съгласувания от „Басейнова дирекция" и РИОСВ, както изискват Законът за водите и Законът за опазване на околната среда. Одобреният проект и разрешението за строеж са несъответстващи на ОУП и ПУП – показателите за височина, КИНТ и плътност на застрояване значително надвишават определените от плана. При плътност на застрояване 20%, КИНТ 0,5 (7 м кота корниз) и минимална озеленена площ 70% са разрешени жилищни сгради с височина до 10 м кота корниз и подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м. Разрешението за строеж е влязло в сила и след извършена служебна проверка от РДНСК София;

"Четири дни след издаденото разрешение за строеж „Басейнова дирекция" издава становище. При издаване на становището не е съобразено основното при съгласуване с институцията – съобразяване на строителството със заливната площ на река Драгалевска, чието корито е некоригирано. В имота са изсечени десетки дървета извън издаденото разрешение, а районната администрация не е упражнила контрол. Без да има правата за това, район „Лозенец" заверява експертна оценка, изготвена от ландшафтен архитект, за налични 10 бр. дървета на място, които са в лошо състояние, с предписание за премахването им. Няма съгласуване с КАТ и „Пътна полиция". Разрешеният строеж включва подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м с два вход-изхода към него от ул. „Борис Руменов", като единият е на по-малко от 20 м от кръстовището. Строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката, без да са осигурени нужните отстояния и без проект за корекция на реката.

Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания, до одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж, които нарушават устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност.

Съставен е констативен акт по чл. 224а от ЗУТ за спиране на строежа, забрана на достъпа до строежа и прекъсване на захранването с електричество и вода, а обектът трябва да бъде предмет на прокурорска проверка", обяснява арх. Панайотова.

Ще бъде изпратен протест до прокуратурата за незаконосъобразно издадено разрешение за строеж от главния архитект на район „Лозенец". Освен това арх. Панайотова е стартирала пълна ревизия и проверки на всички строежи в близост до реки и дерета. Тя ще преразгледа делегираните правомощия на районните администрации и главни архитекти и планира оттеглянето им при установени нарушения, както и въвеждане на по-строг контрол при съгласуване на проекти.

Ще се създаде и работещ механизъм за координация с „Басейнова дирекция", РИОСВ, ДНСК, „Геозащита" и общинските звена за превенция на подобни случаи.

"НАГ разполага с общо 10 експерта, в чиито отговорности е включен контролът върху незаконното строителство на територията на Столична община, като те имат и други отговорности – например въвеждане на сгради в експлоатация и съгласуване на инвестиционни проекти. Не е нужно да казвам, че това е крайно недостатъчно, за да се извършва качествен контрол, каквито са очакванията на всички софиянци. Въпреки това, доколкото ресурсите на НАГ и капацитетът на екипа позволяват, ще направя всичко възможно в София да не се строи в нарушение на закона и да не се толерират компромиси.

Отново отправям апел към институции, отговорните експерти и ръководствата им, към районните администрации, проектантите и надзорните фирми, както и към инвеститорите – да спазваме законите и правилата, защото това е въпрос на сигурност, справедливост и грижа за живота на хората. Спазването на правилата не е административна подробност, а отговорността – лична и институционална", завършва арх. Панайотова.