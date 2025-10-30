БЧК напомня: Остава месец до крайния срок за получаване на пакети "Подкрепа" в Пловдивско

36 229 нуждаещи се жители на областта имат право да се възползват

Само месец остава за получаване на пакетите с храни, почистващи препарати и хигиенни материали за нуждаещи се жители на Пловдивска област. На 30 ноември ще приключи първият етап на кампанията в по-малките населени места, само в областния център – на 5 декември, съобщиха от БЧК.

Продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане, в изпълнение на операция "Подкрепа" по Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.

Интересът е голям и в Пловдив, и в областта, не само заради материалната помощ, а и заради предоставяната информация за балнеолечение и други здравни права, както и консултациите по различни медицински теми. Очаква се всичките 36 229 души, които са в списъците на АСП за Пловдивска област, да вземат пакетите "Подкрепа". Те се раздават от служители и доброволци на Българския Червен кръст в общо 29 специално разкрити пунктове. Вече работят тези в областния център, общините Асеновград, Калояново, Първомай, Карлово, Сопот, Брезово, Раковски, Кричим, Съединение, Перущица и Стамболийски. На 31 октомври ще бъдат отворени в Лъки и Садово, от 3 ноември - в "Родопи" и Хисаря, от следващия ден и в Куклен, от 10 ноември в "Марица". Тъй като "Родопи" и "Марица" нямат общински центрове, пакетите ще се раздават по график в селата. Работното време е от 9 до 13 ч. в делнични дни. Няма да се правят изключения след крайния срок 30 ноември.

Правоимащите са определени от АСП. Сред тях са лица и семейства, получили целеви помощи за отопление за сезон 2024/2025 г.; лица с ниски доходи, които получават месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година; хора с над 90% степен на увреждане и определена чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия и получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания; лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди и други. Проверка за включените в списъка може да се направи в Колцентъра на БЧК на тел. 02/4928549, в сайта https://foodprogram.redcross.bg/ по ЕГН или в офиса на БЧК-Пловдив.

Ето списък с адреси и график на временните пунктове в областта:

ПЛОВДИВ

Район "Централен" – Многофункционален социален център на БЧК-Пловдив, ул. "Стойчо Мушанов" № 48, 13.10-05.12.25

Район "Северен" - бул. "България" № 180-190, 16.10.-05.12.25

Район "Западен" - ул. "Вечерница" № 1А, 16.10.-05.12.25

Район "Източен" - ул. "Ландос" № 24, 20.10.-05.12.25

Район "Южен" - ул. "Кукуш" № 1, 17.10-05.12.25

Район "Тракия" - бул. "Освобождение" № 63, 17.10.-05.12.25

АСЕНОВГРАД - ул. "Цар Иван Асен II" № 76, 21.10.-30.11.25

БРЕЗОВО - ул. "Георги Димитров"№ 25, 28.10.-30.11.25

КАЛОЯНОВО - ул. "Оборище" № 3А, 23.10.-30.11.25

КАРЛОВО - бул. "Освобождение" № 28, 27.10.-30.11.25



КРИЧИМ - пл. "Обединение" № 3, 29.10.-30.11.25



КУКЛЕН – ул. "Александър Стамболийски" № 52, 04.11.-30.11.25



ЛЪКИ - приемна на БЧК, ул. "Възраждане" № 30, 31.10.-30.11.25



"МАРИЦА" - по график във всяко село, 10.11.-30.11.25



ПЕРУЩИЦА - Младежки дом, ул. "Проф. д-р Борис Тасков" №3, 30.10.-30.11.25



ПЪРВОМАЙ - ул. "Братя Миладинови-юг" № 50, 24.10.-30.11.25



РАКОВСКИ - пл. "България" № 1, 28.10.- 30.11.25

"РОДОПИ" - по график във всяко село, 03.11.-30.11.25



САДОВО - ул. "Иван Вазов" № 2, 31.10.-30.11.25



СОПОТ - ул. "Ставри Костов" № 32, 27.10.-30.11.25

СТАМБОЛИЙСКИ - ул. "Кирил и Методий" № 24, 30.10.-30.11.25

СЪЕДИНЕНИЕ - бул. "Шести септември" № 13, 29.10.-30.11.25

ХИСАРЯ - стадион "Крепост", 03.11.-30.11.25