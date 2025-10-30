Шофьор на автобус в Пловдив премаза крака на 61-годишна пътничка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Затворил вратите, докато слизала, жената паднала и рейсът минал върху нея

61-годишна жена пострада при инцидент с автобус от градския транспорт на Пловдив, съобщиха от полицията.

Сигнал за произшествието постъпил около 16,40 ч. вчера. Служители на "Пътна полиция" установили, че на спирка на ул. "Победа" 66-годишният шофьор затворил вратите, докато пътничка слизала. Жената паднала на пътното платно, а автобусът преминал през единия ѝ крак.

След оказана медицинска помощ пострадалата е освободена за домашно лечение. Няма данни за употреба на алкохол от страна на водача.

Около 9 ч. в същия ден, на кръстовището между "Коматевско шосе" и ул. "Захаридово", 75-годишна жена загубила равновесие и паднала в друг градски рейс заради рязкото му спиране. Тя е настанена в болница за лечение без опасност за живота. Алкохолната проба на 26-годишния шофьор е отрицателна. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата".