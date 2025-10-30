Продават автогарата в Перник, обявен е търг

Автогарата в Перник, която е ключов обект от транспортната инфраструктура на града, е обявена за продажба. Това показва справка в портала за продажби на Националната агенция за приходите (НАП). Имотът се предлага на търг чрез тайно наддаване, като началната цена е определена на 3 043 587,60 лева.

Продажбата обхваща поземлен имот с площ от 6809 квадратни метра, предназначен за „автогара, автоспирка". Теренът се намира в урбанизирана зона и е частна собственост. Върху него са разположени две сгради - двуетажна сграда на транспорта с площ 1105 квадратни метра и едноетажна постройка от 24 квадратни метра, използвана за складови или инфраструктурни нужди. В документацията е отбелязано, че имотът е обременен с тежести.

Сред основните предимства на имота е стратегическото му местоположение. Той се намира в непосредствена близост до железопътната гара на Перник. Двете съоръжения са свързани с подлез, което улеснява трансфера на пътници и създава възможности за развитие на комбинирани транспортни услуги в региона, пише БТА.

Търгът е обявен на 17 октомври, а кандидатите могат да подават своите предложения в периода от 12 до 19 ноември. За участие в него се изисква депозит в размер на 608 717,52 лева, а огледи на имота ще се извършват от 11 до 18 ноември между 10:00 и 16:00 ч. Самото наддаване е насрочено за 25 ноември от 11:30 ч.