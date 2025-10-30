ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21611189 www.24chasa.bg

Лили Иванова за Иван Тенев: Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля

1152
Лили Иванова Снимка: Костадин Кръстев - Коко

Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му! Това написа в своя фейсбук публикация примата на българската поп музика Лили Иванова по повод кончината на журналиста Иван Тенев. 

Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!

Публикувахте от Lili Ivanova в Четвъртък, 30 октомври 2025 г.

За смъртта му съобщиха от съюза на артистите в България. 

Иван Тенев е роден на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика" във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович".

Още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел" и всички хумористични страници на столичните издания.

Иван Тенев е бил женен за певицата Кристина Димитрова (родена 1960 г.) и имат един син Димитър.

Лили Иванова Снимка: Костадин Кръстев - Коко

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание