Лили Иванова за Иван Тенев: Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля

Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му! Това написа в своя фейсбук публикация примата на българската поп музика Лили Иванова по повод кончината на журналиста Иван Тенев.
За смъртта му съобщиха от съюза на артистите в България.
Иван Тенев е роден на 2 септември 1951 г. Завършва българска филология в Софийския университет и „Приложна графика" във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович".
Още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния.
Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел" и всички хумористични страници на столичните издания.
Иван Тенев е бил женен за певицата Кристина Димитрова (родена 1960 г.) и имат един син Димитър.