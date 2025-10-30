ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Пиян шофьор блъсна паркирана кола в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

448
Дрегер. СНИМКА: Архив

Пиян шофьор осъмна в ареста след катастрофа в пловдивския квартал "Тракия", съобщиха от полицията. 

Около 21,30 ч. вчера патрул на Пето районно управление се отзовал на сигнал, че на бул. "Освобождение" лек автомобил "Хюндай" блъснал паркирано моторно превозно средство. Зад волана на колата бил 56-годишен криминално проявен и осъждан мъж, чиято алкохолна проба отчела над 2 промила.

Към 8 ч. сутринта подобна стойност дрегерът регистрирал и при водач на лек автомобил "Мерцедес", на 43 години, засечен от асеновградски полицаи край Тополово. Срещу двамата извършители се водят бързи производства.

Дрегер. СНИМКА: Архив

