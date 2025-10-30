ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха 4 момчета между 16 и 18 г., задигнали пари от заведения в Пловдив

Тийнейджърите са познайници на полицията

Млади автори на кражби от две заведения в пловдивския квартал "Капана" са установени и задържани от криминалисти на Четвърто районно управление, съобщиха от полицията.

Според получените сигнали в събота и в понеделник по идентичен начин от търговските обекти били задигнати оборотни пари - общо над 240 лева. Вчера в полицейския арест били отведени четиримата извършители – момчета на възраст между 16 и 18 години, познайници на служителите на реда.

Документирането на случаите продължава.

Пловдивският квартал “Капана”.

