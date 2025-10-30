Разбиха 2 депа с дрога, от които зареждали дилърите в телеграм. Шефът на едното със 100 000 лв. в тайници

2 депа, от които дилърите зареждат наркотици в София, бяха разбити при акции на СДВР, съобщи шефът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов. Оттам пласьорите вземали дрогата, която продавали в Телеграм групите.

В едното депо са открити над 10 кг марихуана и 4 кг синтетични наркотици. Съдържателят му кътал около 100 000 лева в тайници. Той е познат на СДВР за дрога и кражби. В другото дело имало 2 кг канабис и 1 кг кокаин, посочи Николов. Полицай №1 на София добави, че за седмицата са задържани 64 дилъри и клиенти. 7 са дадени на прокуратурата.

Директорът на СДВР посочи, че са проверили информацията за дрога под формата на бонбони, изглеждащи като сини мечета. От столичната полиция имали данни за такива от преди 13 години. Намерили жената, която качила снимката в интернет с предупреждението за дрогата. Тя посочила, че не е виждала подобен наркотик, просто попаднала на снимката, каза Николов.