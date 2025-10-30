Георги Тахов: Засега няма да се ваксинират дребните преживни животни

Като част от ЕС България ще следва общата политика. Ваксинация по дребни преживни животни към настоящия момент няма да се извършва. Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на пресконференция по темата.

"Именно експертите и ветеринарните лекари са в основата на взетото решение. Повечето земеделски стопани от сектор "Животновъдство", както и преработвателите подкрепят тази позиция и за това имат реални основания.

Пикът на заболяването вече е преминал. Има категоримен спад, а огнищата към днешна дата се ограничават успешно в рамките на вече установените зони, добави Тахов.

По думите му всичко това е в резултат на упорита и последователна работа и прилагане на необходимите мерки.

"Нашето решение е професионално обосновано и е съгласувано с европейските институции. Заявявам ясно - ваксинация в настоящата ситуация не е необходима", отбеляза Тахов.

По думите му отговорността на един министър не е да взима лесното решение. "Отговорността му е да търси правилното решение. А то трябва да се основава на науката, а не на шума в системата, който се създава. В момент, в който мнозина търсят сензация, ние избираме стабилността. Това го считаме като наш дълг както пред обществото, така и пред фермерите в нашата страна", каза той.