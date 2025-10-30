Костадин Костадинов за "Лукойл": Държавата пак се държи като страничен наблюдател

След информацията, че вече има потенциален купувач на българските активи на "Лукойл" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се възмути, че държавата отново е само наблюдател на случващото се.

"2 неща трябваше да се направят, но не бе сторено - да започнат разговори с американската администрация щ, както германците направиха с Роснефт. Второто - да започнем веднага първи предварителни преговори с "Лукойл" за обратно изкупуване на активи", заяди депутат като напомни, че те са били българска държавна собственост преди 26 г.

"Държавата щеше да има възможност да защитава държавен интерес. Пак сме в роля на странични наблюдатели. Държавата, в лицето на МС можеше да предприеме действия. Пак се случва нещо без наше участие, държавата няма дори косвено участие. България се държи каро територия", каза Костадинов. Според него "Лукойл си" работел без проблеми в Европа

Той добави, че всяка стотинка, която бъде инвестирана за обратно изкупуване на "Лукойл" щяла да е одобрена от обществото, можела да обедини дори опозиция и управляващи, както и обществото.

Правителството работи в частен интерес, настоя Костадинов.