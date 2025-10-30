ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Пловдив осигурява повече градски автобуси з...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21611597 www.24chasa.bg

ГДБОП хвана двама, разпространявали дрога (Снимки)

2460
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Двама са задържани от за разпространение на наркотици. Спецоперацията е проведена в София, Петрич и Сливен. Това съобщиха от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във фейсбук.

Служители на ГДБОП от София и страната проведоха специализирана операция по разследване дейността на престъпна група, занимаваща се с разпространение и трафик на наркотични вещества.

Полицейската акция е реализирана на територията на област София, Петрич и Сливен на 28 октомври 2025 г., под надзора на Софийската градска прокуратура. 

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

В хода й са арестувани двама души, единият от които - в момент на транспортиране на 2,5 килограма канабис. Листната маса, опакована във вакуумирани пликове, е открита при претърсване на превозното средство, управлявано от 44-годишен мъж. Наркотичното вещество и лекият автомобил са иззети. 

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

При проведените действия по разследването в два имота са открити още количество канабис и сумата над 5000 лева. 

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а ал 1 НК.

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Един от задържаните е привлечен като обвиняем. Оставането му в ареста е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП.

👥 Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици 👮‍♂️ Спецоперацията е проведена в София, Петрич и Сливен ...

Публикувахте от ГДБОП в Четвъртък, 30 октомври 2025 г.

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП
Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание