ГДБОП хвана двама, разпространявали дрога (Снимки)

Двама са задържани от за разпространение на наркотици. Спецоперацията е проведена в София, Петрич и Сливен. Това съобщиха от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) във фейсбук.

Служители на ГДБОП от София и страната проведоха специализирана операция по разследване дейността на престъпна група, занимаваща се с разпространение и трафик на наркотични вещества.

Полицейската акция е реализирана на територията на област София, Петрич и Сливен на 28 октомври 2025 г., под надзора на Софийската градска прокуратура. Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици СНИМКА: Фейсбук/ГДБОП

В хода й са арестувани двама души, единият от които - в момент на транспортиране на 2,5 килограма канабис. Листната маса, опакована във вакуумирани пликове, е открита при претърсване на превозното средство, управлявано от 44-годишен мъж. Наркотичното вещество и лекият автомобил са иззети.

При проведените действия по разследването в два имота са открити още количество канабис и сумата над 5000 лева.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а ал 1 НК.