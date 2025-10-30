Красимир Вълчев: STEM пространствата учат децата не само да ползват, но и да създават технологии

STEM пространствата учат децата не само да ползват, но и да създават технологии. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който откри нов STEM център с пет технологични кабинета и две учебни зали в ОУ „Двайсти април" – Панагюрище, съобщиха от МОН.

„Колкото по-технологичен става светът, толкова по-важно е децата да разбират природата на технологиите", подчерта министърът. По думите му STEM пространствата променят начина на преподаване и учене, като въвеждат повече експерименти, практически задачи и опити, което повишава и мотивацията на учениците.

Министърът припомни, че първите училищни STEM центрове у нас са създадени преди повече от пет години по национална програма на МОН. „Видяхме как се променят училищата и как расте мотивацията на учениците да учат математика и природни науки – предмети, които винаги са били предизвикателство," отбеляза той. Затова в Механизма за възстановяване и устойчивост бяха заложени средства за изграждане на такива пространство във всяко училище, обясни Красимир Вълчев.

Новият STEM център в ОУ „Двайсти април" е изграден в две основни направления – „Природни науки" и „Математика и информатика". Проектът създава съвременна и интерактивна учебна среда. Учениците работят по широк спектър от предмети – математика, физика и химия, география, технологии и предприемачество. В кабинетите са обособени зони за лабораторни опити, групова и индивидуална работа, както и пространства за проектно обучение.

Общата стойност на реализирания проект е 251 897 лв. Директорът на училището Гергана Врагова съобщи, че са закупени нови лаптопи, интерактивни дисплеи, лабораторни острови, микроскопи - технологии, които ще насърчат любопитството на учениците и интереса им към науката.

В училището през тази учебна година се обучават над 230 ученици.

В община Панагюрище вече са изградени четири STEM центъра, а три нови са в процес на създаване.

Министър Вълчев подчерта, че усилията за модернизиране на образователните институции ще продължат с обновяване на класни стаи и кабинети хуманитарни и обществени науки, езици и изкуства.

В навечерието на Деня на народните будители министърът поздрави българските учители, които утвърждават ценностите на знанието, духовността и човешката доброта.

На събитието присъстваха кметът на Панагюрище Желязко Гагов и началникът на РУО Пазарджик – Дора Дулчева. По-късно през деня заедно с министър Вълчев участваха и в среща с учители и директори от училища и детски градини в общината. Коментираха предложените промени в нормативната уредба, приоритетите в сектора и проблемите, които срещат в работата си.