ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11 г. от ада в "Аспарухово": водата отнася мъжа на...

Времето София 17° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21611935 www.24chasa.bg

Военният министър: До края на годината ще си получим новите ракети и въоръжение

Павлета Давидова

[email protected]

1716
Министърът на отбраната Атанас Запрянов Снимка: Архив

Депутатите ратифицираха на първо и второ четене договорът, по който страната ни си купи нови ракети за охрана. Без особен дебат, тъй като мнозинството вече се обяви "за" поръчката, текстовете минаха и на първо, и на второ четене. Става въпрос за договора за „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги", който е задвижен от парламента през 2019 г.

"Ракетите, които сме пор са за въздушна охрана - въздух: въздух. Това, че са усъвършенствани е допълнителна опция, но производителят не гарантира точността. Наше решение е дали ще се възползваме от тази нова опция. Цената остава същата въпреки новата функция", обяви военният министър Атанас Запрянов. Той обясни и нуждата от ратификация - като правова държава правителството било длъжно да се допита до парламента.

"Независимо, че ще получим ракетите много скоро, ние сме длъжни това приложение по ратифицирания договор, понеже се е изменил срока, сме длъжни да го внесем отново пред вас - идваме да ратифицираме приложението", обясни министърът.

Ракетите ще си ги получим, увери Запрянов. "Надявам се до края на годината договорът да  бъде изпълнен и като авиационна доставка, и като въоръжение", добави още той.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание