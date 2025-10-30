Военният министър: До края на годината ще си получим новите ракети и въоръжение

Депутатите ратифицираха на първо и второ четене договорът, по който страната ни си купи нови ракети за охрана. Без особен дебат, тъй като мнозинството вече се обяви "за" поръчката, текстовете минаха и на първо, и на второ четене. Става въпрос за договора за „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги", който е задвижен от парламента през 2019 г.

"Ракетите, които сме пор са за въздушна охрана - въздух: въздух. Това, че са усъвършенствани е допълнителна опция, но производителят не гарантира точността. Наше решение е дали ще се възползваме от тази нова опция. Цената остава същата въпреки новата функция", обяви военният министър Атанас Запрянов. Той обясни и нуждата от ратификация - като правова държава правителството било длъжно да се допита до парламента.

"Независимо, че ще получим ракетите много скоро, ние сме длъжни това приложение по ратифицирания договор, понеже се е изменил срока, сме длъжни да го внесем отново пред вас - идваме да ратифицираме приложението", обясни министърът.

Ракетите ще си ги получим, увери Запрянов. "Надявам се до края на годината договорът да бъде изпълнен и като авиационна доставка, и като въоръжение", добави още той.