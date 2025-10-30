ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mариан Бачев: Съвременните будители са онези, коит...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21612389 www.24chasa.bg

Братовчедката на Хасърджиев му дала пари за строеж на център за деца с увреждания, той я измамил

16776
Д-р Станимир Хасърджиев КАДЪР: Nova

Станимир Хасърджиев и баща му измамили роднини със стотици хиляди лева. Това разказа първа братовчедка на Хасърджиев Венета Михайлова. 

Михайлова живее в САЩ, занимава се с търговия. Има дъщеря със здравословни проблеми и решава да вложи част от печалбата си в създаването на детски центъра за деца с увреждания.

Братовчедката на Хасърджиев - Венета Михайлова Кадър: bTV
Братовчедката на Хасърджиев - Венета Михайлова Кадър: bTV

Центърът трябвало да е в Сливен, откъдето е и семейството на Хасърджиев. 

„Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова пред bTV.

Венета първо изпраща пари кеш - 93 000 долара.

„С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. 

Част от документа Кадър: bTV
Част от документа Кадър: bTV

Справка в Търговския регистър показва, че фирмата е свързана с името на Хасърджиев. Като eдноличен собственик на капитала e посочена фондация, където той е представляващ. 

Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.

„Когато започнах да питам за отчет, тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.

По думите й многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му, но без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.

Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис бяха оставени в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.

Д-р Станимир Хасърджиев КАДЪР: Nova
Братовчедката на Хасърджиев - Венета Михайлова Кадър: bTV
Част от документа Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание