Братовчедката на Хасърджиев му дала пари за строеж на център за деца с увреждания, той я измамил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Станимир Хасърджиев и баща му измамили роднини със стотици хиляди лева. Това разказа първа братовчедка на Хасърджиев Венета Михайлова.

Михайлова живее в САЩ, занимава се с търговия. Има дъщеря със здравословни проблеми и решава да вложи част от печалбата си в създаването на детски центъра за деца с увреждания.

Братовчедката на Хасърджиев - Венета Михайлова Кадър: bTV

Центърът трябвало да е в Сливен, откъдето е и семейството на Хасърджиев.

„Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова пред bTV.

Венета първо изпраща пари кеш - 93 000 долара.

„С тях сме купили парцели със земя. Те са на името на вуйчо и на вуйна“, добави Венета.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. Част от документа Кадър: bTV

Справка в Търговския регистър показва, че фирмата е свързана с името на Хасърджиев. Като eдноличен собственик на капитала e посочена фондация, където той е представляващ.

Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.

„Когато започнах да питам за отчет, тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, каза Венета Михайлова.

По думите й многократно е правила опити да говори с братовчед си и баща му, но без успех. Не знае какво става с нещата, които е купила. Нито със земите, които е платила, но на чуждо име.

Станимир Хасърджиев, бившият френски легионер, актьорът Росен Белов и гръцкият модел Анастасиос Михайлидис бяха оставени в ареста. И четиримата са с обвинения, че са държали по принуда 20-годишен мъж.