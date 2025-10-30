ДБ предлагат таван на бонусите във ВСС - една заплата

"Демократична България" предлагат таван на бонусите във Висшия съдебен съвет, инспектората към него и на главния инспектор, както и намаляване на допълнителните възнаграждения на държавните служители.

За ВСС и инспектората ДБ предлагат таванът да е една брутна работна заплата годишно. За държавните служители максимумът сега е 80% от начислените му за съответната година основни заплати, а ДБ искат да го смъкнат на 20%. Ако надвишават тази сума, парите ще се изплащат след се изплащат след решение на Съвета за административна реформа.

"Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа и постигнатите резултати. Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните

постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван. Заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност", пишат вносителите.

Преди дни правният сайт "Лекс" изчисли заплатата на членовете на ВСС въз основа на последните данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. Според тях средната работна заплата в обществения сектор за юни е била 2645 лв., което означава, че депутатите получават 7935 лв. основно възнаграждение, а председателят на НС - 12 300 лв. Заплатата на президента съответно става 15 870 лв., а на председателя на КС - 14 085 лв.

При това положение основната заплата на членовете на съвета е 12 677 лв., т.е. това би бил и годишният таван на бонусите им. Само че това съвсем не е единственото възнаграждение на кадровиците. Членовете на ВСС получават и допълнително заплащане за прослужено време - по 2% от заплатата за всяка година трудов стаж. Така заплатите им нарастват на 17 748 лв., тъй като всички кадровици имат над 20 години стаж. Освен това те, както всички в съдебната власт, получават и пари за облекло - по 5024 лв. през 2025 г.

Към тази сума се прибавят и премиите, които евентуално ще получат членовете на ВСС.

За 2024 г. например на членовете на съвета са били изплатени 1 212 183 лв. бонуси. Към онзи момент кадровиците бяха 21, което означава, че всеки от тях е получил средно близо 58 000 лева допълнително. Имуществените декларации на кадровиците дори показват, че са получили повече като допълнителни средства - по 67 900 лева на човек.

Така бонусите плюс основната заплата, плюс парите за дрехи и допълнителното възнаграждение за прослужено време оформят чисти месечни възнаграждения за членовете на ВСС между 22 хил. и 24 хил. лева за 2024 г.