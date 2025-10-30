ВСС отговори на Слави Ангелов с цитати от съдебния закон, не казва колко са им заплатите

Пленумът на ВСС, който се ядоса на главния редактор на "168 часа" Слави Ангелов заради думите му в предаването "120 минути", че кадровиците на съдебната система взимат по 20 000 лева заплати, реши да отговори в четвъртък. Съветът прие право на отговор, което да бъде изпратено до Би Ти Ви, изобилстващ от алинеи и параграфи от съдебния закон. От него обаче така и не става ясно какво им е месечното възнаграждение.

Според изчисления, направени от правния сайт "Лекс", заплатите на кадровиците надхвърлят 18 000 лева, но без бонусите. А с бонусите, които са си гласували в края на м.г., за 2024-а сумата е над 22 000.

Ето и пълния текст на правото на отговор, публикуван на сайта на ВСС:

На 26 октомври 2025 г., в предаването „120 минути" с водещ Светослав Иванов гостува Слави Ангелов – главен редактор на седмичника „168 часа". В разговора бе изнесена и коментирана информация, която не отговаря на истината, поради което на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, Висшият съдебен съвет (ВСС) настоява за право на отговор в следващия брой на предаването – на 02.11.2025 г., като предоставяме следната информация, която да бъде обявена в ефир:

Законът за съдебната власт с разпоредбата на чл. 218, ал. 1 и ал. 2 регламентира формирането на основното месечно възнаграждение на най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност и на най-високите длъжности в органите на съдебната власт. Според ал. 1 на цитираната норма, основното месечно възнаграждение на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба, е равно на 90 на сто от възнаграждението на председателя на Конституционния съд на Република България. Основното трудово възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, според ал. 2 на чл. 218 от ЗСВ, се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера, съгласно данните на Националния статистически институт. Определянето на възнагражденията на всички останали длъжности в органите на съдебната власт е предоставено в задължение на пленума на Висшия съдебен съвет и се утвърждава с Таблица № 1, съдържаща 21 магистратски позиции.

С чл. 29, ал. 2 от ЗСВ е регламентирано, че за изборните членове на ВСС се прилагат разпоредбите на чл. 218, ал. 1, чл. 219, чл. 221, чл. 224 и чл. 330 от ЗСВ. Тяхното основно месечно възнаграждение е равностойно на това на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и директора на Националната следствена служба, което е в размер на 90 на сто от възнаграждението на председателя на Конституционния съд.

В чл. 10, ал. 1 от Закона за Конституционния съд е регламентирано, че председателят на Конституционния съд получава месечно възнаграждение, равно на средноаритметичното месечно възнаграждение на президента на Република България и на председателя на Народното събрание. Този механизъм за сформиране на заплатите на изборните членовете на ВСС води до извода, че техните основни месечни възнаграждения са строго законодателно регламентирани и Съветът не може произволно, по своя преценка, да определя техния размер по начин, различен от установения с цитираните законови разпоредби.

Висшият съдебен съвет, в изпълнение на разпоредбата на чл. 117, ал. 3 от Конституцията на Република България, е изготвил проект на бюджет на съдебната власт за 2026 г. В него е заложен 18 % ръст на трудовите възнаграждения на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, въз основа динамиката на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните 6 години. Проектът е внесен в Министерския съвет и Министерството на финансите за включването му в Проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

В правомощията на Народното събрание е да гласува бюджета на съдебната власт, като прецени дали ще приеме предложения от ВСС проект със заложено увеличение на заплатите на магистратите и съдебните служители.

Категорично заявяваме, че предвидените в проекта на ВСС за 2026 г. параметри на увеличение на размерите на възнагражденията са относими единствено за магистратите и съдебните служители. Каквото и да е увеличение на възнагражденията на членовете на ВСС не е планирано, тъй като по отношение на тях е приложима разпоредбата на чл. 29, ал. 2, във връзка с чл. 218, ал. 1 от ЗСВ.

Твърденията за предстоящия ръст на заплатите на членовете на ВСС подвеждат обществеността, формират неверни представи и насаждат негативизъм сред обществото. Считаме за недопустимо национални медии да разпространяват дезинформация, с което се злепоставя един конституционно установен орган и се накърнява независимостта и престижа на съдебната власт.

Не отговаря на истината и заявеното за намаляване работата на органите на съдебната власт, което е видно от публикуваната на интернет сайта на ВСС информация за дейността на съдилищата, прокуратурата и Националната следствена служба. На всеки шест месеца, в изпълнение на чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ, съдийската и прокурорската колегия изискват и обобщават статистическите данни, предоставени от органите на съдебната власт.