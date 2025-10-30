Съдът остави в ареста мулето, измамило възрастен мъж за 55 хиляди лева в Гълъбово

Районният съд в Гълъбово взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на 47-годишния А. Д., причинил чрез ало измама имотна измама в размер на 55 хиляди лева на 84-годишен мъж, съобщиха от съда. Мъжът е осъждан в миналото, но реабилитиран.

Спрямо него е повдигнато обвинение за това, че на 26.10.2025 г. в град Гълъбово, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, в съучастие като помагач с В. А. и други неустановени лица, възбудил и поддържал заблуждение у 84-годишен мъж, че участва в полицейска операция за залавяне на телефонни измамници и с това му причинил имотна вреда в размер на 55 000 лева. Първо измаменият дал 1000 лева, след това оставил на улицата още 54 хиляди, а задържаният действал като муле, обясниха по-рано от полицията в Стара Загора.

За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години.

Районният съд в Гълъбово намери, че от събраните в хода на досъдебното производство материали са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че А. Д. е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Съдът прие, че в конкретния случай обвиняемият е действал с ясно съзнание за това, което прави, и е следвал точно определен алгоритъм, за който е знаел, че ще доведе до целения от него резултат.

Според съда е налице реална опасност 47-годишният мъж да се укрие и да извърши друго престъпление. В мотивите си той сочи, че следва да бъде взето под внимание и обстоятелството, че не са установени всички извършители на престъплението и вземането на мярка за неотклонение, различна от „задържане под стража", би могла да даде възможност за осъществяване на контакти, които да препятстват разследването или способстват за укриване на доказателствата, както и въздействие върху свидетелите.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжен съд – Стара Загора в три дневен срок.

В случай на обжалване и протест делото ще се разгледа пред Окръжен съд – Стара Загора на 07.11.2025 г. от 10:00 часа.