ЦСКА ще има платинено ниво на стадиона (Видео)

"Близки" продадоха 3 апартамента на пловдивчанин за 346 хил. лв., съдят ги за измама

Ваня Драганова

Иван Кацаров в съда в Пловдив Снимка: Ваня Драганова

Иван Кацаров си иска парите, но за тях ще трябва да води гражданско дело

Шестима познати на 58-годишния пловдивчанин Иван Кацаров продали 3 негови апартамента за доста под пазарната цена от общо 346 400 лв., не му дали парите и сега са подсъдими за участие в измама. Прокуратурата посочва двама от тях - Стоимен Банков и Иван Стоянов като извършители, а Емил Чавдаров, Емил Димитров, Красимир Тончев и Цонка Ганева като помагачи. 

Кацаров обичал да си пийва, което го правело лесно манипулируем. Нямал и роднини, които да го наследят. Стоянов и Банков се сближили с него и с помощта на другите успели да изтъргуват имотите му и да задържат парите за себе си. 

Защитниците на подсъдимите поискаха обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата, защото в него не е точно описано кой с какви свои действия е участвал в престъплението, но съдът отказа. За да не бави процесът при евентуално отсъствие на някой адвокатите, съдия Зорница Тухчиева ще изиска колегията в Пловдив да посочи резервни защитници.

Кацаров внесе граждански иск подсъдимите да му заплатят солидарно сумата от 346 400 лв., но той не беше приет за съвместно разглеждане с наказателното производство, за да не го забави. Така ощетеният ще трябва да заведе гражданско дело за парите.

Разпитите на свидетели започват на 5 декември т. г. 

Иван Кацаров в съда в Пловдив

