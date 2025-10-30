Връчват Наградата „Даскал Ботьо Петков" на учител от Пловдив

На 1 ноември 2025 г. Общонародна фондация „Христо Ботйов" ще връчи за 24-и път Националната награда „Даскал Ботьо Петков". В Деня на народните будители Боян Ботйов, председател на Фондацията, ще награди с отличието д-р Невена Ичевска, старши учител по БЕЛ в Математическа гимназия в Пловдив. Наградата включва плакет с образа на видния възрожденски книжовник Ботьо Петков и калиграфска грамота.

Д-р Ичевска работи като учител по български език и литература вече 40 години в прогимназиален и в гимназиален етап, като от 2003 г. до момента е преподавател в Математическата гимназия. Има издадени 13 помагала по български език и литература. Съставител е на 15 сборника с ученическо творчество. Автор е на стихове, посветени на Пловдив.

Работила е като хоноруван преподавател в Пловдивския университет.

Д-р Ичевска е носител на годишната награда на Регионалното управление на образованието за 2025 г., заедно с още 19 учители и директори от областта. За отличието тя е предложена от нейни ученици.

Нейни ученици са печелили призови места в национални литературни конкурси, както и ежегодни първи места в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието" с научен ръководител проф. Валери Стефанов. Заедно със свои ученици в продължение на седем години Невена Ичевска разработва проекти, с които участват в конференции на БАН и университети от страната. Учениците от седмите класове са показали на НВО по български език и литература резултати, които ги нареждат на първо, второ и трето място в страната. На националната олимпиада по БЕЛ, нейни ученици заемат първи, втори и трети места.

Призът „Даскал Ботьо Петков" е учреден през 1998 г. от Фондацията по повод 150-тата годишнина от рождението на първородния син на Даскал Ботьо - Христо Ботйов.

Приветствен адрес до преподавателката е изпратен от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.