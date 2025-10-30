Разбраха се: Минималната заплата ще е 1213 лв. или 620 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Майчинството през втората година да се вдигне с 15%, 980 млн. евро да отидат към общините - това са се разбрали партньорите в Съвета за съвместно управление

С кратко изявление партиите, които подкрепят кабинета "Желязков" обявиха, че са постигнали споразумение за параметрите по финансовата рамка на страната.

Новината бе обявена от зам.-шефката на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева, като до нея застанаха Атанас Атанасов от БСП, Павела Митова от ИТН и Йордан Цонев от ДПС - НН.

С уговорката, че повече детайли ще има следващата седмица, тя обаче посочи основните аспекти.

След като синдикати и общественост скочиха срещу идеите за по-малка минимална заплата от вече заложената в закона, управляващите са дали на заден.

"Минималната работна заплата ще 620 евро или 1213 лв., което отразява действащото законодателство", обяви Сачева.

Майчинството през втората година ще 460 евро, или 900 лв., което е 15-процентно увеличение.

Бившата социална министърка добави, че се предвижда майките, които се върнат на работа втората година да получават 75% от обезщетението, а не 50 на сто, както е в момента.

За общините са предвидени 980 млн. евро за капиталова и инвестиционна програма, каза депутатката от ГЕРБ.

Стана ясно, че договорката е постигната преди минути - на извънредно заседание на ССУ, на което са разгледани т.нар. малки бюджети - на общественото осигуряване и здравната каса, както и "големия" национален бюджет.

"Бе постигнато съгласие в основните параметри. Обединихме се около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните експерти в нашите парламентарни групи, както и очакванията на бизнеса, синдикатите и гражданите. Има и фин баланс между приходи и разходи", каза Сачева. Тя посочи, че предстои бюджетите да се разгледат в съвета за тристранно сътрудничество и вероятно ще бъде внесен в парламента следващата седмица.