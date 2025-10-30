Това е изключително постижение за Шумен, чака ни много работа, посочи кметът, а общинските съветници аплодираха новината

Учениците от Профилираната езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“ предложиха на кмета и общинските съветници пред НЧ „Д. Войников-1856“ в Шумен да се изгради Парк на будителите, предложението им бе прието с аплодисменти

Две трети от ресурса по концепциите за интегрираните териториални инвестиции за Североизтока се насочват към Община Шумен. Това е изключително постижение на нашата община, която постигна първо, второ и четвърто място със своите три концепции в рамките на гласуването вчера от Регионалния съвет за развитие на Североизточния регион. Две от шуменските концепции постигнаха най-високия възможен брой точки - 120, които могат да се дадат от звеното. Решението беше единодушно прието.

С тази новина кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към общинските съветници при откриването на днешната сесия в Шумен, за да им съобщи, че трите Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Община Шумен на стойност над 110 млн. лв. са одобрени и инвестициите по тях получават „зелена светлина“.

Благодаря на общинска администрация от всички звена, ангажирани в подготовката на тази документация и на служителите от ОИЦ – Шумен за методическата помощ. Чака ни много работа, но тръгваме напред, за да направим Шумен такъв, какъвто учениците преди малко ни пожелаха, добави кметът.

Общинските съветници аплодираха обръщението на кмета и постижението на администрацията.

Те аплодираха и предложението на учениците от ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ в Шумен да се изгради Парк на будителите в града със заслужилите това високо звание шуменци като Сава Доброплодни, Добри Войников, Панайот Волов, Васил Друмев, Боян Пенев, Илия Блъсков и др.

Като най-подходящо място учениците посочиха парка пред НЧ „Добри Войников-1856“, където да се обособи алеята на будителите. Предложението представи в своя реч ученичката Елена Балабанова, като се обърна към общинските съветници с призив за подкрепа на инициативата. Тя връчи на кмета проф. Христо Христов предложението от името на училището, в което се посочва, че идеята е вдъхновена от живота и делото на бележити личности в Шумен, които „със знание, дух и слово са допринесли за изграждането на българската идентичност“.