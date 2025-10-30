Радев ще награди с почетен знак изявени български културни дейци в навечерието на Деня на будителите

Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български културни дейци в областта на сценичното, музикалното и изобразителното изкуство и читалищното и академичното дело.

На 31 октомври от12.00 часа за своя значим принос в областта на науката, образованието, културата и изкуството и по повод кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента изявеният български художник Емил Стойчев, световноизвестният учен и културолог проф. Иван Маразов, музикантът и композитор Атанас Стоев, философът и академичен преподавател проф. Васил Проданов, народната певица Бинка Добрева и изтъкнатият български философ и обществен интелектуалец проф. Васил Проданов.

От 13.30 часа за своите изключителни заслуги и във връзка с навършването на кръгли годишнини ще бъдат удостоени с Почетния знак на президента българският учен и историк Светлозар Елдъров, балетният артист, педагог и културен деец Бойко Неделчев, читалищният деятел Мария Златкова, изявеният български учен проф. Георги Михов и подполковник Ради Радев, дългогодишен главен диригент на Гвардейския представителен духов оркестър.