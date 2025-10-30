Министър Иван Иванов: Над 51 млн. лв. ще се инвестират в основен ремонт на пътя Рудозем - Смолян

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов направи символична първа копка на основния ремонт на 21,9 км от третокласния път III-868 Рудозем – Смолян. Строителните действия ще се финансират по Програма " Развитие на районите " 2021-2027 ", посредством Европейския фонд за районно развиване и държавния бюджет.

"Важно е, че днес се дава рестартът на основния ремонт на този път, който е изключително важен за Смолян и региона, тъй като ще даде възможност за развитие и най-важното, че изпълняват ангажиментите на това правителство за тези райони, които са труднодостъпни и особено за третокласната пътна мрежа. В този проект ще се инвестират над 51 млн. лв., които са както от националния бюджет, така и европейски средства от програма „Развитие на регионите". Този проект е изключително важен за всички сектори тук в Смолян и Рудозем – туризъм, икономика и т.н. Имах възможността да мина преди малко по този участък, буквално е забравен", заяви той.

Строителството на пътя ще продължи около 450 дни.

На въпрос как е изчислена стойността на ремонта на пътя Смолян-Рудозем на 51 млн. лв. И оскъпен ли е в пъти проекта както се твърди, министърът заяви, че „по времето на министър Цеков разчетите са този обект за били толкова колкото и сега, а огласената тогава сума от 9 млн. лв. е била само за аванс, за да започне проекта, така че не е оскъпен. По-скоро трябва да се говори защо тогава не е започнало строителството. Този договор е заварен, и ние го изпълняваме както е подписан. Това е била политиката наложена от министър Цеков проектите да се пускат на една цена и да се изпълняват на двойни цени. Сега в момента изпълняваме част от тези договори". На пътя ще се направи основен ремонт, десетки съоръжения по него ще бъдат ремонтирани – отводняване, укрепване на стени и т.н. Тоест тук ще имаме буквално чисто нов път", каза министърът.

На церемонията за символична първа копка присъстваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова, членът на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" Венцислав Атанасов, областният управител на Смолян Захари Сираков и кметът на общината Николай Мелемов.