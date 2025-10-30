ГЕРБ в Търново: Лъжливите „възрожденци" работят срещу града с доноси и фалшиви новини

Общинските съветници от ГЕРБ във Велико Търново обвиниха колегите си от "Възраждане", че за пореден път публично и безобразно подвеждат обществеността във Велико Търново. "Лъжливите „възрожденци" работят срещу десетки хиляди жители на града ни с постоянните си опити да блокират проекти с европейско и национално финансиране за десетки километри улици, зелени площи и цялостно подобряване на облика на града, организацията на движението и паркирането." Tова алармираха Деян Хаджийски и Георги Марков.

Повод бяха публично отправени лъжи по време на днешното заседание на Общинския съвет и думите на представители на партията на доносите как „щели да бъдат похарчени едни милиони".

„Трябва ясно да се каже – Велико Търново привлича над 60 милиона лева безвъзмездна финансова помощ от ЕС за устойчива градска мобилност, за нови зелени площи, за сигурност във всики 36 населени места в общината, надграждане на Регионалната система за битови отпадъци в посока разделно събиране и компостиране, рекултивация и пр. Това е новината и тя е добра, а не лъжите и доносите.

Всеки един от проектите и всички негови параметри по отношение инвестиционните намерения се разглеждат от Общинския съвет през три месеца, включително и в комисиите. Тази подробна информация е представена независимо от факта, че Програма „Развитие на регионите"2021-2027 не изисква задължително представяне на съгласие на общинските съвети. Ние го правим - това е прозрачност в максимална степен. Проектите явно са сложна материя за колегите от партията на фалшивите новини, но нищо не им дава правото да лъжат и да подвеждат обществото. И кметът Даниел Панов, и заместник-кметът по инвестиционното планиране, проектиране и контрол Мариела Цонева ясно казаха, че Община Велико Търново не влиза в непланирани финансови ангажименти и тежести и че самоучастието ще бъде осигурено чрез други източници на финансиране, като Програмата за общински проекти – това е истината", коментираха Деян Хаджийски и Георги Марков.

Новите проекти по Оперативна програма „Развитие на регионите" 2021-2027 предвиждат инвестиции в над 10 километра улици, обществени многоетажни паркинги, подвижен състав за обществения транспорт; доизграждане на улица „Крайбрежна" и превръщането й крайречна зона за отдих – мечта на поколения великотърновци, нова инфраструктура към парк „Света гора" и др.

„Като най-голяма група в Общинския съвет ние няма да позволим усилията за подобряване на градската среда и новите проекти да бъдат провалени от едни хора, чийто единствен смисъл на съществуване явно е да рушат", завършиха общинските съветници от групата на ГЕРБ. И отново призоваха колегите си от ППДБ да спрат да се държат като патерица на партията на доносите и фалшивите новини, както личи и от гласуванията в зала.