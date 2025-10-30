Планинското село Цървеняно няма вода от 100 дни

Домакинства в планинското село Цървеняно вече 100 дни са без вода, коментират местните хора, които преди месец излязоха и на протест на пътя за София. Те ще поискат среща в Общината в Кюстендил, както и на заседанието на общинските съветници в петък, по решаване на тежката ситуация с питейната вода в селото.

Правили са среща в оператора "Кюстендилска вода", но това не е дало резултат.

Въпреки няколкото каптажа в планината заради остарелия водопровод, който аварира често, водата не стига да къщите и домакинствата.

Експерти са огледали терена, набелязано е трасето за прокарване на нов водопровод - към 800 м, но трябва да се осигури финансиране, съобщава БНР. Затова потърпевшите домакинства настояват новият водопровод и нов резервоар да бъдат включени в бюджета на Общината за 2026 година, за да има гаранции, че това ще се реализира. Иначе нещата няма да се решат и проблемът ще си продължи.

Инж. Иво Стаменов, който има имот в Цървеняно и е от инициаторите за среща в Общината и с оператора "Кюстендилска вода", казва:

"Тръбопровода, плюс резервоар, това са необходимите мерки, които трябва да се вземат, за да се реши този проблем. Отделно, там има допълнителен водоизточник, който изтича на пътя. Та проблемът е, че никой не иска да поеме отговорността да инвестира в тези ремонти".