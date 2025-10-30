В Търговище правят градинка по детски проект

Общинското предприятие „Флора" в Търговище започна да изгражда нова градинка в междублоково пространство в района на бул. „Трайко Китанчев" 45. Дейностите се изпълняват по проект-рисунка на 14-годишната тогава Данислава Колева от същия град, участвала в детския конкурс "Как искам да изглежда градинката пред моя дом". Той бе иницииран от художничката Светла Чиракова през 2024 г., а община Търговище го подкрепи, като пое ангажимент да участва в изпълнението на един от отличените проекти, съобщиха от общинския пресцентър.

В градинското пространство вече са засадени храсти, които ще образуват жив плет. Поставени са пейки и арка с надпис „Бъди готин! Пази природата! Тя е нашето бъдеще!" – посланието, което Данислава отправя с рисунката си. Ще бъдат засадени и две ясенови дървета, изобразени в проекта на детето.