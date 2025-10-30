Само две от осемте общини в област Добрич са въвели BG-ALERT

Представители на общините в област Добрич декларираха готовност за работа при зимни условия и приведени системи в зимен режим, подсигурени запаси на стоки от първа необходимост, готовност за настаняване на хора при нужда на заседание на на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия за готовността на областта за зимния сезон. Само две от осемте общини в област Добрич – Добрич и Каварна, са въвели системата за оповестяване на населението BG-ALERT, имат служители, преминали обучение. От община Каварна за пореден път отправиха апел за своевременно почистване на републиканската пътна мрежа на територията на общината, тъй като всички общински пътища са разклонения от републиканските такива. Всички общини имат договори с фирми за снегопочистване, като са се осигурили и възможност за ползване на тежка техника за почистване, при необходимост.

Началникът на сектор „КАТ-Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР-Добрич, алармира, че и за предстоящия зимен сезон проблем на територията на област Добрич остава недостатъчната наличност на буферни зони за тежкотоварни автомобили. Той информира, че са идентифицирани потенциално опасните участъци с рискове за заледявания в областта – 92 на брой, както и местата за поставяне на снегозащитни огради. Гл. инспектор Димитров съобщи, че са определени 11 места по републиканската пътна мрежа в областта, на които при необходимост превозните средства ще могат да изчакват за кратко или да спрат, за да поставят вериги.

„Здравните заведения в областта имат готовност за работа при зимни условия", заяви директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Светла Ангелова. Тя обърна внимание на община Балчик да почиства отсечката от село Сенокос до държавната психиатрична болница „Карвуна" и до болницата за рехабилитация „Тузлата", както поддържа и почиства пътя до курорта „Албена" през зимата. Тя обърна внимание на всички представители на общини да нанесат корекции в предоставените им списъци с родилки, чийто термин е през зимните месеци, защото някои от бъдещите майки избират да бъдат наблюдавани през периода на бременност от лекари извън област Добрич. От болницата в Добрич имат запаси от лекарства и готовност да приеме пациенти на хемодиализа и родилки при необходимост. „Само 21 училища в областта нямат алтернативен вариант за отопление при проблем с основната отоплителна система", посочи Веска Димитрова от Регионалното управление на образованието и добави, че 80 % от училищата имат осигуреност с медицински кадри, но по 2 часа дневно три пъти в седмицата.

Областното пътно управление-Добрич, съобщи, че има подписан договор за поддържане на републиканската пътна мрежа в областта при зимни условия, чиято дължина е 803 км. 80 % от инертните материали са разпределени по опорните пунктове за почистване на пътищата.