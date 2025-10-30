ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21614391 www.24chasa.bg

Синдикатите отменят протеста си след решението за минималната заплата

872
Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г. СНИМКА: pixabay

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" обявиха, че отменят насрочената за утре протестната акция пред Министерския съвет. Това обявиха от пресцентъра на КНСБ, пише БТА.

Решението идва след обявената информация от Съвета за съвместно управление (ССУ), че минималната работната заплата ще бъде 620 евро през 2026 г. и така ще бъде спазен действащият член 244 от Кодекса на труда.

Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г. 

ССУ постигна съгласие около основните параметри на трите бюджета за догодина – този на държавното общественото осигуряване, на Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет, съобщи пред журналисти в Народното събрание зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева след извънредно заседание на ССУ.

Двата синдиката обявяват, че ще информират допълнително за последващи действия, свързани с държавния бюджет за 2026 г. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)