Бой при игра на карти в Първомай завърши с глоба от 800 лв. за нападателя

От ударите пострадалият бил с охлузване и оток на лицето

51-годишен мъж от Първомай призна, че е нанесъл няколко удара на съсед по време на игра на карти, и договори да бъде наказан с 800 лв. Скандалът избухнал на 14 октомври т. г. и след него нападнатият бил с охлузване, оток и кръвонасядания на лицето, болки в гръдния кош и охлузване на дясната предмишница.

Буйният играч на карти е бояджия по професия, до момента не е осъждан, затова и е освободен от наказателна отговорност и санкциониран само финансово. Споразумението му с прокуратурата предвижда да плати и разноските по делото от около 190 лв. То вече е одобрено от Районния съд в Първомай.