На 1 ноември (събота) Българският патриарх Даниил ще отслужи панихида по повод Архангелова задушница и ще вземе участие в тържествата по повод Деня на народните будители, съобщиха от пресцентъра на БПЦ-БП.

9:00 часа

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще отслужи панихида по повод Архангелова задушница във военния Мавзолей-костница на Централните софийски гробища. След заупокойното богослужение ще се проведе и военен ритуал в памет на загиналите български войници.

10:30 часа

Пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на Република България по случай Деня на народните будители. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част.