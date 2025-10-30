74-годишен подпали автокъща в Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

74-годишен мъж подпали автокъща в Добрич, опожарени са 6 автомобила, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 29 октомври на тел. 112 е получено съобщение за горящи автомобил в двора на автокъща, намираща се на изхода на град Добрич в посока град Варна. Изпратените екипи на пожарната служба успяват да потушат огъня.

Опожарени са 6 автомобила от различни марки, всички без регистрационни табели.

След проведени полицейски действия е задържан 74-годишен мъж, извършител на палежа. Той е привлечен в качеството на обвиняем, наложена му е мярка за неотклонение „Парична гаранция".