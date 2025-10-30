Държавният резерв предоставя 17 640 л бутилирана вода на община Полски Тръмбеш

На основание решение на Министерския съвет, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" ще предостави 17 640 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Полски Тръмбеш. Помощта се осигурява по искане на кмета на общината във връзка с обявено бедствено положение на територията на село Масларево. Това съобщиха от пресцентъра на "Държавен резерв и военновременни запаси".

Предвидените количества включват:

7 560 литра бутилирана вода в разфасовки по 1,5 литра;

10 080 литра бутилирана вода в разфасовки по 10 литра.

Водата е предназначена за осигуряване на питейни нужди на жителите на село Масларево и ще подпомогне преодоляването на последиците от бедствената ситуация.

След взетото решение е създадена необходимата организация за транспортиране на количествата, които ще бъдат предадени на общината, а местната администрация ще отговаря за разпределението им сред населението.