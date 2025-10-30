Любена Павлова: Пепи Еврото задели 5 кг от златото на Златанови за Гешев, а 1 кг за Митко

5 кг от изчезналото през 2020 г. злато на семейство Златанови е било за Иван Гешев, 1 кг - за Митко. Това разказа Любена Павлова като свидетел по делото срещу бившия й мъж Петьо Петров-Пепи Еврото. Той я пратил до сградата на спецпрокуратурата с шофьор, за да вземат двата кашона със златни монети, които са били иззети като веществено доказателство. Отново той й казал как да разпредели златото и тя го направила с кухненска везна. От показанията на Павлова стана ясно, че лично Пепи Еврото е дирижирал целия процес от ресторант "8-те джуджета", а тя само изпълнявала и следяла всичко да е наред.

Бившият следовател е подсъдим за документна измама в особено големи размери. По това дело бяха обвинени още Любена и двама прокурори, но те отпаднаха и остана само издирваният Пепи Еврото.

Съдят го задочно, защото изчезна през май 2023 г. при опит да бъде арестуван и оттогава е в неизвестност. Пред съда Любена каза, че преди няколко месеца се чула с бащата на детето й, но говорили само за него, не и за делото. Любена Павлова Снимка: Юлиян Савчев

Любена Павлова и бивша нейна служителка разказаха за началото на събитията по скандалния случай. Бизнесменът Илия Златанов бил в конфликт със сина си и останалите членове от семейството. Пускал сигнали срещу тях, но никой не им обръщал внимание. След това общи познати го свързали с Пепи Еврото. Той го пратил във фирмата на тогавашната си съпруга Любена. Там сключил консултантски договор за правни услуги. Помогнали му да изготви сигнал до спецпрокуратурата, придружавали го на разпити. Дни по-късно синът му Явор Златанов е арестуван и обвинен за пране на пари. От него са иззети като веществени доказателства 35 кг златни монети и 550 хил. евро. След това с помощта на фирмата на Любена Илия Златанов подал молба до спецпрокуратурата да му ги върнат. Представил фактури, че го е купил.

Любена Павлова разказа пред съда, че Пепи Еврото я пратил да вземе първо златото. Била с шофьор на име Георги. Влезли в двора на спецпрокуратурата на отворена бариера. Лично прокурорът натоварил двата кашона със злато в черния джип. От разпит на нейна служителка на миналото заседание стана ясно, че това е един от наблюдаващите прокурори по разследването срещу Явор Златанов - Кирил Пейчинов, който тикал и количката по коридорите до паркинга. После Любена откарала златото в ресторант "8-те джуджета". Там чакал Илия Златанов, който си тръгнал с единия кашон. Другия останал при Пепи Еврото. Заедно с Любена го разпределили, когато се прибрали вкъщи.

Любена Павлова не си спомняше точно събитията отпреди 6 г. и се наложи съдия Мирослав Георгиев да прочете показанията й в досъдебното производство. Там Любена казва, че Митко е бившият ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек, а Гешев имал роля за решаването на проблема на Илия Златанов. Бившият главен прокурор често гостувал на Пепи Еврото в "8-те джуджета", където говорили за дела. Шофьорът на Еврото Мариан пък бил брат на тогавашния вътрешен министър Младен Маринов, но Любена научила за това много по-късно.

По заповед на Пепи Еврото тя ходила да вземе и парите, които са иззети от Явор Златанов. Те са получени от бившия депутат Димитър Ламбовски. Според прокуратурата Пепи Еврото изфабрикувал договор за отговорно пазене на парите между Ламбовски и Явор Златанов. Придружен от служителки на Любена, той взел парите от спецпрокуратурата , а тя го чакала на спирка пред сградата. Този път не е влизала с джипа в двора. Ламбовски й подал плика с парите и тя го занесла на Пепи Еврото . Бившият следовател пък бил бесен след филма на Антикорупционния фонд, в който Ламбовски твърди, че е бил изнудван. Според Петров за услугата му било платено.

Любена Павлова разказа и за прехвърлянето на асансьорните заводи на Златанови на новия собственик Кристиан Христов, който бил момче за всичко на Пепи Еврото и негово подставено лице. По това време Явор Златанов е арестуван, но лежи в правителствена болница с тежък здравословен проблем. По-късно остана без бъбрек. В болничната стая се били събрали Любена, адвокати на Златанови , Кристиан Христов, нотариуси и други. Там той подписал прехвърлянето на фирмата, за да бъде освободен от ареста. Делото срещу него за пране на пари беше прекратено, а договорът за прехвърлянето на асансьорните заводи на подставеното лице на Пепи Еврото беше обявен за недействителен от съда.

Очаквайте подробности!