Оскверниха десетки военни гробове в Берлин, надрас...

МВР отчита сериозен спад на кражбите в магазини и домове

Кражбите са намалели от началото на годината. Снимка: Pixabay

За първите 9 месеца на тази година в МВР са регистрирани близо 5% по-малко кражби от магазини, отколкото минала година. От началото на 2025 година до края на септември те са 4942, за сравнение със същия период на 2024 година те са 5173. Това посочиха в прессъобщение от полицията.

Разкриваемостта на този вид престъпление е доста висока. Разкритите кражби от магазини от първи януари до края на септември 2025 година са малко над 74%, като има доста случаи по които продължава разследването. За същия период на миналата година те са близо 72%.

При домовите и взломните кражби статистиката също бележи спад от около 13%.

МВР призовава пострадалите от престъпление своевременно да сигнализират полицията, и колкото по-скоро след установяването му, толкова е по-висок шансът бързото му разкриване.

