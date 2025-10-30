ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политологът доц. Петър Чолаков: Ще има по-щедри плащания за пенсионерите

Петър Чолаков КАДЪР: NOVA NEWS

Политологът доц. Петър Чолаков смята, че в момента текат „политически пазарлъци" и „тестване" на обществените реакции спрямо различни числа и параметри, които се споменават в публичното пространство.

„Това са пазарлъци – искат да видят как различните групи в обществото ще реагират на числата, които се съобщават", коментира Чолаков пред NOVA.

„Мисля, че ще има по-щедри плащания за пенсионерите, защото иначе рискуват социално напрежение", допълни политологът.

Чолаков прогнозира, че макар да не може да бъде категоричен, бюджетът ще бъде максимално гъвкав, за да позволи на управляващите да реагират на икономическите и социалните предизвикателства.

По отношение на вътрешнополитическата динамика, доц. Чолаков заяви, че ГЕРБ и "ДПС – Ново начало" са партиите, които в действителност диктуват процесите в управляващата коалиция.

„ИТН и БСП са помощни колела в управлението", коментира той.

Политологът изрази мнение, че въпреки сътресенията около бюджета, коалицията няма да се разпадне, а предсрочни избори не се очакват.

„Не мисля, че ще има предсрочни избори. Възможна е обаче смяна на министри – Борисов загатна ясно за това. Една такава фигура е Даниел Митов", посочи Чолаков.

Доц. Чолаков засегна и ролята на президента Румен Радев, който според него отдавна не е безпартийна фигура.

„Президентът вече е на политическия терен. Той има активно участие в българския политически живот", заяви политологът.

