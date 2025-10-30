ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН достави над 24 000 тона хуманитарна помощ в ив...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21615720 www.24chasa.bg

Еврокомисарят Екатерина Захариева за влизането ни в еврозоната: Процесът върви по план

1452
Българският еврокомисар Екатерина Захариева. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Българският еврокомисар Екатерина Захариева коментира пред БНТ, че Еврокомисията е изключително щастлива за предстоящото влизане на страната ни в еврозоната и отвън от Брюксел нещата у нас изглеждат добре.

Екатерина Захариева е у нас за участие в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".

Тя посети института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии и беше гост на официалното откриване на космически център.

Еврокомисарят подчерта, че България постига много в сферата на новите технологии и иновациите, а INSAIT е истински повод за гордост и е признат като един от най-добрите институти за изкуствен интелект в света.

"Отвътре виждам политическото напрежение, но се радвам, че правителството остана стабилно. По отношение на еврото все още по мое наблюдение обществото е разделено. Но мисля, че все повече и повече хора започват да говорят и да разбират, че позитивните неща са страшно много за българската икономика и за българските граждани. Много е важно в първите седмици на преминаването всичко да върви гладко, хората да имат достатъчно информация, хората да се чувстват спокойни, служителите в банки и магазини да бъдат обучени. Мисля, че процесът върви по план", заяви еврокомисарят Екатерина Захариева.

Българският еврокомисар Екатерина Захариева. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)