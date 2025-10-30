ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инвестират 1 млн. евро в закрит футболен терен

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21616432 www.24chasa.bg

Камион се преобърна на мост по пътя за Ракитово

Диана Варникова

[email protected]

1916
Преобърнатият камион

Камион е паднал от мост по пътя между Велинград и Ракитово, съобщиха очевидци. По първоначална информация товарното возило се е ударило в мантинелата, след което изпаднало от пътя.

На мястотое има екип на полицията, който регулира движението.

По неофициална информация в превозното средство е бил само шофьорът. За щастие, при инцидента няма пострадали.

От снимката се вижда, че камионът е излязъл от пътното платно и се е обърнал встрани до мантинелата. Районът е обозначен с конуси , а движението по пътя не е спряно и се осъществява нормално.

Причините за инцидента се изясняват.

Преобърнатият камион

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)