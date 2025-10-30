Камион се преобърна на мост по пътя за Ракитово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион е паднал от мост по пътя между Велинград и Ракитово, съобщиха очевидци. По първоначална информация товарното возило се е ударило в мантинелата, след което изпаднало от пътя.

На мястотое има екип на полицията, който регулира движението.

По неофициална информация в превозното средство е бил само шофьорът. За щастие, при инцидента няма пострадали.

От снимката се вижда, че камионът е излязъл от пътното платно и се е обърнал встрани до мантинелата. Районът е обозначен с конуси , а движението по пътя не е спряно и се осъществява нормално.

Причините за инцидента се изясняват.