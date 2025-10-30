До 7 дни ясен шефът на ДАНС, но Борисов подписа за оставка на Антон Славчев от комисията срещу корупцията (Обзор)

Окончателно взеха и правомощията на Румен Радев да определя председателите на военното разузнаване и подслушването
До седмица правителството трябва да обяви фаворита си за председател на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). 7-дневният срок бе разписан, след като мнозинството в парламента прие правилата за процедурата по избор на ръководството ѝ. Реално титуляр на поста ще има до месец - тогава изтичат и сроковете за проверки на документите на кандидатите.
И докато даването на ход на тази процедура бе предизвестено, след като президентът Румен Радев отказа указ за Деньо Данев и впоследствие бе отрязан от правомощията си да подписва за шефа на ДАНС, една друга рокада в службите се зададе изненадващо. Най-вероятно ще бъде сменен шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев още преди закъснялото прекрояване на подопечния му орган.
ПП-ДБ от месеци искат оставката му. “С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията”, обяви на 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев в компанията на коалиционните си партньори от ДСБ и “Да, България”. Те оставиха папката върху рояла в мраморната зала на НС в очакване на подкрепа от другите групи. И по-конкретно - от ГЕРБ, след като лидерът им Бойко Борисов каза:
“Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал.
Ще подкрепя Атанас Атанасов за закриване на комисията. Подкрепяме с две ръце отстраняването на Славчев.”
Затова този четвъртък от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев поиска реално действие. “Разчитам на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката. Нося папката, идвам да подпишем”, обяви той и отиде до мястото на Борисов. А лидерът на ГЕРБ подписа веднага.
Извънредно в същия ден бе задвижена и процедурата за ДАНС с приемането на правилата за избор на ръководство. Службата е без постоянен ръководител от септември - тогава Пламен Тончев бе избран за шеф на комисията по досиетата по предложение на ГЕРБ. И.д. на поста е заместникът му Деньо Денев. Очаква се той да е и новата номинация на правителството, след като се разбра, че правителството го е предложило на президента, но той е отказал. С мотив, че държавният глава блокира институциите, мнозинството промени закона и вече шефовете на служби ще се избират от парламента. Радев наложи вето, но управляващите го преодоляха.
Сега бяха прегласувани и законопроектите за Военното разузнаване и ДАТО - службата, която контролира подслушванията. Така и за тях правомощията на президента да подписва за началниците им отпаднаха окончателно, а ще бъдат избирани от парламента по предложение на МС.
За разлика от
назначението на Денев, което изглежда предопределено,
все още не е много ясно дали началниците на разузнаването (ДАР) Антоан Гечев и на службата за подслушвания (ДАТО) Бисер Борисов ще останат на постовете си.
В началото на октомври около дебата по новия механизъм за назначаване на шефовете Бойко Борисов се оплака, че цяла година го обвиняват как пази личните назначения на президента. “ДАНС е оттогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения. На групата на ГЕРБ ще препоръчам да гласува за тези хора, да останат на постовете си”, анонсира лидерът на ГЕРБ.
Опозицията пак заяви, че се нарушава балансът на властите и че мнозинство, избрало кабинета, ще се произнася по негово предложение. Маноил Манев от ГЕРБ обаче бе категоричен - слага се край на едноличното вземане на решения от президента, добавят се и повече контрол и публичност през изслушванията в парламента.