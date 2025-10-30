До 7 дни ясен шефът на ДАНС, но Борисов подписа за оставка на Антон Славчев от комисията срещу корупцията (Обзор)

Окончателно взеха и правомощията на Румен Радев да определя председателите на военното разузнаване и подслушването

До седмица правителството трябва да обяви фаворита си за председател на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). 7-дневният срок бе разписан, след като мнозинството в парламента прие правилата за процедурата по избор на ръководството ѝ. Реално титуляр на поста ще има до месец - тогава изтичат и сроковете за проверки на документите на кандидатите.

И докато даването на ход на тази процедура бе предизвестено, след като президентът Румен Радев отказа указ за Деньо Данев и впоследствие бе отрязан от правомощията си да подписва за шефа на ДАНС, една друга рокада в службите се зададе изненадващо. Най-вероятно ще бъде сменен шефът на антикорупционната комисия Антон Славчев още преди закъснялото прекрояване на подопечния му орган.

ПП-ДБ от месеци искат оставката му. “С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията”, обяви на 10 октомври лидерът на ПП Асен Василев в компанията на коалиционните си партньори от ДСБ и “Да, България”. Те оставиха папката върху рояла в мраморната зала на НС в очакване на подкрепа от другите групи. И по-конкретно - от ГЕРБ, след като лидерът им Бойко Борисов каза:

“Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал.

Ще подкрепя Атанас Атанасов за закриване на комисията. Подкрепяме с две ръце отстраняването на Славчев.”

Затова този четвъртък от парламентарната трибуна Ивайло Мирчев поиска реално действие. “Разчитам на мъжката дума на Борисов, когато е казал, че ще подкрепи оставката. Нося папката, идвам да подпишем”, обяви той и отиде до мястото на Борисов. А лидерът на ГЕРБ подписа веднага.

Извънредно в същия ден бе задвижена и процедурата за ДАНС с приемането на правилата за избор на ръководство. Службата е без постоянен ръководител от септември - тогава Пламен Тончев бе избран за шеф на комисията по досиетата по предложение на ГЕРБ. И.д. на поста е заместникът му Деньо Денев. Очаква се той да е и новата номинация на правителството, след като се разбра, че правителството го е предложило на президента, но той е отказал. С мотив, че държавният глава блокира институциите, мнозинството промени закона и вече шефовете на служби ще се избират от парламента. Радев наложи вето, но управляващите го преодоляха.

Сега бяха прегласувани и законопроектите за Военното разузнаване и ДАТО - службата, която контролира подслушванията. Така и за тях правомощията на президента да подписва за началниците им отпаднаха окончателно, а ще бъдат избирани от парламента по предложение на МС.

За разлика от

назначението на Денев, което изглежда предопределено,

все още не е много ясно дали началниците на разузнаването (ДАР) Антоан Гечев и на службата за подслушвания (ДАТО) Бисер Борисов ще останат на постовете си.

В началото на октомври около дебата по новия механизъм за назначаване на шефовете Бойко Борисов се оплака, че цяла година го обвиняват как пази личните назначения на президента. “ДАНС е оттогава, Тонев е оттогава, военното разузнаване - те са негови назначения. На групата на ГЕРБ ще препоръчам да гласува за тези хора, да останат на постовете си”, анонсира лидерът на ГЕРБ.