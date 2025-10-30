980 млн. евро за общините – два пъти повече от платеното досега за 2 години (Обзор)

По проекти вече са дадени общо малко над 960 млн. лв.

980 млн. евро се заделят догодина за инвестиционната програма по общински проекти. Ако сумата бъде изплатена напълно, ще означава, че ще бъдат дадени два пъти повече пари от платените досега за две години. Според данни на сайта на МРРБ са платени малко над 960 млн. лева за цялата минала година и до 30 септември на тази.

Преди седмица правителството реши разплащанията по инвестиционната общинска програма да бъдат ускорени. В процеса бе включена и ББР, която също да превежда суми. Така общинските проекти се финансират едновременно от двете институции. В бюджета за тази година е заложено да бъдат дадени 750 млн. лв. през МРРБ и още 900 млн. от ББР. Държавната банка трябваше да се включи в плащането, след като се изчерпат средствата по бюджета на МРРБ.

ББР обаче предоставя само авансови плащания по вече сключени споразумения между регионалното министерство и местната власт. От правителството обясниха, че включванета на ББР като кредитираща институция цели намаляване на риска от увеличение на разходи, които биха довели до нарастване на бюджетния дефицит на начислена основа за 2025 г.

В постановлението на Министерския съвет са определени правилата за верифициране, отчитане на разходите и извършване на плащания.

Инвестиционната общинска програма е с период на изпълнение до края на 2027 година. Общият размер на приетите проекти е 8,1 млрд. лв. За тази година е заложено плащането на 1,65 млрд., но са дадени близо 4 пъти по-малко средства.