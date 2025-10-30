Отличиха младите учители от Велико Търново по повод Деня на народните будители

Награди и книги получиха като подарък новите учители от Велико Търново и региона, които тази година за първи път прекрачват прага на класните стаи и образованието на децата и младите хора става част от живота им. Жестът към тях е традиция по повод предстоящия Ден на народните будители – 1 ноември. Инициативата е на кмета Даниел Панов, Община Велико Търново и Регионалното управление на образованието.

Кметът Панов поздрави педагозите за избора им да се посветят на децата – на просветата, възпитанието в дух на родолюбие, ценности, обединение около доброто, опазване на българското. Многобройните успехи на великотърновските ученици доказват, че образованието във Велико Търново е качествено, подчерта Панов. Със Старопрестолна грамота и плакет „Велико Търново – Историческа и духовна столица" Даниел Панов награди Кина Котларска, дългогодишен директор на СУ „Емилиян Станев". Снимка: Община Велико Търново

Със Старопрестолна грамота и плакет „Велико Търново – Историческа и духовна столица" кметът награди две заслужили дами, оставили трайна следа в образованието във Велико Търново – инж. Розалия Личева, началник на Регионалното управление на образованието в периода 2010-2025-а година и Кина Котларска, дългогодишен директор на СУ „Емилиян Станев".

Специален гост на събитието бе историкът и медиевист проф. д-р Пламен Павлов, който поздрави учителите по случай Деня на народните будители и разказа увлекателно за будителството и постиженията на Търновград и България в сферата на културата, духовността и просветата.