С виртуална класна стая и интерактивно 3D шоу 50 талантливи и умни деца влизат в клуба на “Отличниците на България”

Това са красивите умове, които ни накараха да се гордеем с тях през годината

Виртуална класна стая и специално създадено интерактивно 3D шоу ще посрещнат 50 талантливи и умни деца, които влизат в клуба на “Отличниците на България” - кампанията на “24 часа”, която откроява красивите умове. Те са създадени от домакините на церемонията - MINA София - най-новото пространство на имерсивно изкуство.

А наградите ще си получат от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Специален гост на събитието ще бъде Крис Захариев - влогър и инфлуенсър, автор на видеоклиповете на група “Молец”, създател на документални филми, режисьор - човек, който много пъти е бил определян като будител и вдъхновител.

Преди 9 учебни години “24 часа” започна инициативата “Отличниците на България” и вече над 300 блестящи ученици са част от клуба на “Отличниците”. Когато започвахме инициативата, една от основните ни цели бе да свържем бизнеса с най-блестящите млади умове на България. И да ги накараме да направят така, че да видите смисъл да останете или дори отишли да учите извън България, да се завърнете един ден.

За да получат членство в клуба, учениците трябва да са спечелили медали от международни състезания по научни дисциплини или да са издържали изпитите след 7-и и 12-и клас с пълни шестици.

В клуба на отличниците влизат и признати от международни организации и университети постижения на български ученици.

Никола Николов, Ванеса Калинкова, Михаил Бошов, Иванимира Неделчева, Калина Иванова, Аглая Анави, Павел Василев, Сирма Караджова. Това е българският отбор по лингвистика, който тази година спечели два златни, два сребърни, два бронзови медала и две грамоти от световното първенство по лингвистика – една от науките на бъдещето.

Николай Костадинов грабна сребърен медал от международната олимпиада по география. Той иска да се занимава с изключително важната тема заради глобалните климатични проблеми – управление на риска от бедствия.

Кристиан Петров пък със знанията си не само спечели бронзов медал от международната олимпиада, но помогна и на Тайланд така да управлява туристическите тълпи, че да опази находищата на лотоси.

В отбора на отличниците тази година са и Йоана Йорданова, Катерина Гетова, Цветелина Цонкова и Мартин Андреев. Те спечелиха първите места в европейското състезание по ядрена физика. Дамян Иванов е носител на златен медал от международната олимпиада по химия.

Теодор Кусев, Раян Караминчев и Мелих Осман спечелиха първото място на европейското състезание по експериментални науки. А Никола Нинков - сребърен медал от Менделеевата олимпиада. Виктория Георгиева и Марина Петрова са носителки на национална диплома.

Лориан Янкова, Радослав Емануилов, Даниел Караманов и Иван Гогов се върнаха с две купи и осем медала от 25-ото издание на международното състезание Primary Mathematics World Contest. Математиката е страстта и на десетокласничката от Несебър Мая Минкова, редовен член на българския отбор.

Лидия Велкова, Боряна Антикова, Силвия Александрова, Ивая Бойчева, Божана Ноева и Йоан Любенов спечелиха шестото европейско състезание по право, решавайки случай с монарх, обвинен във военни престъпления.

Илия Ников, който е уверен, че след 10 г. ще е астронавт на Марс. И комбинира печеленето на медали по физика от международни състезания с отглеждането на собствен пчелин.

Уникален отбор от 12 деца измисли как да правят кисело мляко в Космоса. Това са Елица Павлова, Жасмин Цветкова, Ема Несторова, Елица Карагеоргиева, Белослава Соколова, Елена Кирова, Ирина Денчева, Дамян Дамянов, Георги Бишков, Ирена Шевкенова, Мария Чолакова и Марина Ашихмина.

Тереза Стоянова представи страната ни на световната купа за дебати в университета Йейл. И е готова да дебатира дори срещу изкуствения интелект.

Мартин Атанасов сам свърши работата на огромните чиновнически апарати на МВР и АПИ и създаде карта на опасните пътища на България като ползва статистиката за катастрофите. Инициативата му се нарича “Черна карта”.

Партньори на инициативата са група “Геотехмин”, “ДПМ Металс”, Аурубис България, А1 и “Трейс” и домакинът на събитието MINA.

