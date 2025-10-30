Деветокласничка е първият носител на приз за добротворство на фондация "Миролюбие"

В навечерието на Деня на народните будители Фондация „Миролюбие" във Велико Търново връчи първата си награда на младежи, извършили добри дела в полза на обществото. Носител на отличието – грамота и парична награда в размер на 1000 лева, стана деветокласничката Мартина Минчева. Тя е възпитаничка на СУ „Емилиян Станев" в паралелка „Графичен дизайн".

Мартина беше избрана от номинационния комитет да получи първото отличие, което ще се присъжда ежегодно на будни, трудолюбиви и умни младежи – съвременни будители, посочи Даниел Маринов, председател на Управителния съвет на фондацията, който връчи отличието на Мартина заедно с Николай Величков, член на УС на „Миролюбие", в присъствието на директорката на СУ „Емилиян Станев" Дияна Добрева.

Искахме събитието да бъде точно преди Деня на народните будители, защото сме убедени, че малките действия, постъпки и примери поддържат огъня на духовността жив в наши дни. Мартина показва, че будителството не е само в книгите и в историята — то живее в делата на младите хора, които правят света по-красив.

Сигурни сме, че светлината, която ти създаваш, трябва да стигне до колкото може повече българи, особено до твоите връстници. Да ги убедим заедно, че малките добри постъпки са не по-малко важни от големите дела. Като общество имаме нужда от млади хора като теб, обърна се към талантливото момиче Даниел Маринов.

Преди откриването на учебната година Мартина и сестра й изрисуваха сами стените на занималня в ОУ „Д-р Петър Берон" в Дебелец. Под сръчните им ръце в стаята оживяха ученически пособия, закачливи човечета,цветя, пчели и пеперуди... Целта ни беше децата да се чувстват щастливи и да учат в приветлива среда, да се забавляват с рисунките и да им е приятно да учат, каза Мартина. Тя не скри искреното си вълнение си от отличието и призна, че все още не е решила как точно ще използва наградата, но със сигурност ще сбъдне някоя от своите мечти.

Много се радвам на всички деца, които чрез изкуството, което създават, стават вдъхновители на техни връстници. Защото изкуството винаги е източник на красота и добро, без значение дали е изобразително изкуство, литература, музика и др. Гордея се, че нашето училище има привилегията да развива таланти в децата и има силни традиции в това отношение, сподели Дияна Добрева.

Мартина е изключително прецизна към детайла, взискателна е към себе си и си поставя високи цели, като в същото време е изключително скромно дете. Дано да запази завинаги тази невинност и чистота и когато талантът й стане достояние на много хора в национален , а защо не и в световен мащаб, допълни директорката.