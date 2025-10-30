Близо 50 творчески екипа се представят на „Младежко техническо творчество"

180 ученици и студенти от страната, разпределени в близо 50 творчески екипа, се представят със свои атрактивни разработки в IX-то Национално изложение „Младежко техническо творчество", което започна в Горна Оряховица. Организира се от Фондация „Милен Григоров", в партньорство с Община Горна Оряховица и с активно участие от страна на Горнооряховския младежки парламент.

Част от тазгодишното техническо изложение-конкурс са и деца от 3 до 5 клас, които демонстрират колички, управлявани с изкуствен интелект. По думите на основателя и главен двигател на изложението инж. Владимир Григоров, това е показателно за връзката и пътя от най-малките деца до университетите.

„В момента тук е цветът на България – деца с технически възможности, да им пожелаем успех", каза инж. Владимир Григоров при официалното откриване на събитието. Заедно с него, домакини при откриването бяха кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и зам.-кметът Петя Иванова.

Официални гости на събитието бяха областният управител на област Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева, инж. Таня Михайлова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката, началникът на Регионалното управление на образованието във Велико Търново Здравка Минчева и проф. д-р Кремена Деделянова, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

„Пожелавам ви да покажете, че чрез иновациите, уменията и знанията, които притежавате, можете да изградите едно сигурно бъдеще за България", обърна се към участниците областният управител.

Присъстващите приветства и инж. Таня Михайлова, която припомни, че във времето, когато техническото образование изглеждаше изоставено, инж. Григоров и съмишлениците му успяха да покажат, че учебните заведения и учениците, развиващи се в това направление, имат реална връзка с бизнеса. „Виждам, че тук са и от Българската академия на науките, което е изключително добра оценка за смисъла на това изложение", каза още инж. Михайлова.

„Със своите умове вие се състезавате на терена на науката. Хора като вас са в основата на висотите, постигнати в сфери като медицината и вие ще продължите да движите нашия свят напред", каза пред присъстващите кметът Николай Рашков. Като благодари на инж. Григоров за постоянството и за това, че обединява млади хора, желаещи да се развиват, кметът на Горна Оряховица даде старт на изложението.

В четвъртък и петък в специално оформеното пространство пред горнооряховския Летен театър могат да се видят много любопитни разработки на ученици и студенти. Сред тях са танцуващ 40-сантиметров робот; уред, превръщащ стари пластмасови бутилки в материал за 3D принтери; апарат за биорезонансна терапия; роботизирана ръка, нареждаща кубче „Рубик"; подводен дрон за обследване на корабни дъна на дълбочина до 50 метра; умно организиране на градски пространства; велосипед, развиващ до 160 км./ч. и много други.

Горна Оряховица се представя достойно в изложението, благодарение на ученици от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов", от Професионалната техническа гимназия „Васил Левски" и от Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров".

Специално жури ще разгледа и оцени всички предложения на изложението, а награждаването на отличените екипи започва в 16:00 часа на 31 октомври (петък).

От създаването на Националното изложение „Младежко техническо творчество" до момента, в него са участвали повече от 1500 изложители – ученици от професионални гимназии, студенти от технически университети, млади иноватори и предприемачи.